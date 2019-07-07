شكرا لقرائتكم تقسيمة حماسية فى تدريبات الاسماعيلى استعداد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى لاعبى الإسماعيلى لكسب ثقة المدير الفنى محمود جابر، حيث شهد المران الصباحى تقسيمة حماسية بين لاعبى الإسماعيلى، للتدريب على التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الخالية مع كيفية الضغط على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء.

وأصيب وليد عطية، مهاجم الفريق خلال المران طفيفة بعد الالتحام مع أحد اللاعبين، حيث أكد الجهاز الطبى أن أصابته طفيفة.

وشمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية أملا فى الارتقاء بمعدلاتها،استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

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ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويقع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو الجارى.

جدير بالذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو الجارى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.