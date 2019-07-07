طارق العشرى: كوبر الأفضل ومنتخب الفراعنة يحتاج لمدير فنى مصرى...

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جدة - عمرو شويل قال طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود، إن منتخب مصر يحتاج إلى مدرير فنى مصرى، فى المرحلة المقبلة لتولى الإدارة الفنية للمنتخب الوطنى بعد إقالة المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2019.
وأضاف "العشرى" فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، سمعنا الكثير من الحديث بعد الخروج من كأس العالم عن تعديلات سيتم إجراءها إلا أن اتحاد الكرة لم يغير سوى هيكتور كوبر، مضيفاً أن تغيير كوبر لم يكن صحيحاً خاصة بعد أن وصل إلى وصافة كأس الأمم الأفريقية وقاد المنتخب للتأهل إلى كأس العالم بعد غياب، رغم غياب الأداء الذى كان من الممكن أن يتحسن مع الاستمرار.
وأفاد المدير الفنى لحرس الحدود، أن كوبر كان يتعامل مع القدرات الفنية للاعبين على أفضل ما يكون، واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية.
ورشح "العشرى" منتخب الجزائر للحصول على لقب البطولة فى ظل المجموعة المتميزة من اللاعبين التى يتضمها منتخب محاربو الصحراء.
وأكد طارق العشرى، الهزيمة أمام جنوب أفريقيا ووداع كأس الأمم الأفريقية، يمكن إدراجها تحت أسوأ مباراة خاضها الفراعنة فى تاريخ مشاركاتهم بالكان، ونتائج دور المجموعات كانت مجرد مسكنات.
وأوضح "العشرى" أن الكرة الأفريقية تطورت بشكل واضح فى الفترة الماضية وهو ما أدى لتغلب صن داونز على الأهلى والزمالك، وتفوق منتخب جنوب أفريقيا على مصر مؤخراً.
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