شكرا لقرائتكم تعرف على سر عدم عودة مصطفى محمد للزمالك والانتقال لسموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
تغيرت وجهة مصطفى محمد مهاجم الزمالك الذى انتهت اعارته لصفوف طلائع الجيش بنهاية الموسم الحالى، من العودة لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى الموسم الكروى الجديد، بالانتقال إلى سموحة على سبيل الإعارة.
وقال مصدر مقرب من اللاعب سر تغيير وجهة مصطفى محمد من العودة إلى صفوف الزمالك، للانتقال إلى سموحة على سبيل الإعارة -وفقًا لما أعلنه فرج عامر رئيس النادى- أنه كان على أمل الانضمام لمعسكر الأبيض المقام حاليًا فى قبرص، إلا إنه فوجئ باستبعاده.
وأشار إلى أن مصطفى محمد تلقى مكالمة هاتفية من إسلام جمال زميله السابق فى طلائع الجيش الذى عاد إلى سموحة بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجارى، وطالبه بالموافقة على الانتقال لصفوف الفريق السكندرى حتى يصبحا مع بعضهما.
كان فرج عامر رئيس سموحة أعلن أن الفريق السكندرى تمكن من إتمام استعارة محمد أشرف روقة ومصطفى محمد لاعبى الزمالك، موجهًا الشكر لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك قائلاً: "شكرا للمستشار مرتضى منصور.. الزمالك يوافق على إعارة روقا ومصطفى محمد لسموحة الموسم القادم".
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