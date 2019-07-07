موعد مباراة الجزائر وغينيا في كأس أمم أفريقيا | وتردد قناة الجزائر على النايل سات.. وتصريحات نارية...

تنطلق في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة مساء اليوم الأحد، مباراة الجزائر وغينيا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وذلك في إطار دور ال16 في البطولة، والذي شهد عدة مفاجآت حتى الآن، كان أبرزها خروج منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور على يد منتخب جنوب أفريقيا، وكذلك خروج منتخب المغرب والذي كان مرشحًا لحصد اللقب على يد منتخب بنين.

ويطمح منتخب الجزائر في إستغلال كل هذه الظروف ومحاولة الإقتراب أكثر من المباراة النهائية وتحقيق اللقب الثاني في تاريخه، وذلك عن طريق الفوز على غينيا اليوم، وبعدها تجاوز عقبة الفائز من مباراة ساحل العاج ومنتخب مالي في دور ربع النهائي بعد ذلك.

الجزائر وغينيا.. ومباراة قوية لا تعرف التوقعات

يعد منتخب غينيا من المنتخبات التي قد تستطيع تفجير مفاجآة قوية في البطولة، في حالة نجحت في إخراج منتخب الجزائر من البطولة، ولكن هل يسمح جمال بلماضي ولاعبية بحدوث هذا الأمر؟

تدخل الجزائر مباراة غينيا وهي تريد تحقيق الفوز والإنتصار والوصول إلى الدور التالي، والأقتراب أكثر من المباراة النهائية التي تقام على إستاد القاهرة، ولما لا تحقيق اللقب الثاني في تاريخ المنتخب الجزائري في أمم أفريقيا، خاصة لكون الجزائر الآن تملك منتخب قوي يضم أسماء عالمية بارزة على رأسها نجم مانشستر سيتي رياض محرز.

حارس مرمى الجزائر وهاب رايس مبولحي: هدفنا الحصول على اللقب ولا تنازل عن ذلك

وأطلق وهاب رايس مبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر تصريحات نارية مساء أمس، وأكد فيها بأن الجزائر قد جاءت إلى القاهرة من أجل حصد لقب البطولة، مشددًا على كون الفريق يركز بشكل كبير في تحقيق هذه النسخة من بطولة الأمم الأفريقية والتي غابت لسنوات طويلة عن خزائن المنتخب الجزائري.

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وأكد “رايس مبولحي”، بأن فريقه لا يخشى أي منافس في هذه البطولة، مؤكدًا بأن الجزائر تفكر من مبدأ البطل، والفريق البطل يجب عليه الفوز على الجميع حتى يحقق النصر في النهاية.

تردد قناة الجزائر على النايل سات

وبالحديث عن تردد قناة الجزائر على النايل سات، والتي تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2016، وخاصة مباريات منتخب الجزائر في البطولة، فقد جاءت على النحو التالي

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

القمر الصناعي: النايل سات

كما يمكنكم معرفة تفاصيل الوصول إلى طريقة تشغيل قناة الجزائر على النايل سات عبر هذا الفيديو: