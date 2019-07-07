كورة لايف live مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو بث مباشر kora goal يلا شوت يوتيوب مباراة الكونغو ضد...

بث مباشر مشاهدة مباراة مدغشفر والكونغو الديمقراطية يلا شوت اليوم kora star كورة اون لاين بدون تقطيع سيرفير يوتيوب سريع في دور ثمن النهائي من بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل موعد المباراة النهائية للبطولة، ويلتقي المنتخب الملغاشي في تلك المواجهة بمنتخب الكونغو الديمقراطية في لفاء سيصل الفائز إلي دور الثمانية من البطولة، مباراة الكونغو ومدغشقر بث مباشر يلا شوت.

مباراة الكونغو ومدغشقر بث مباشر

مباراة مدغشقر والكونغو بث مباشر yalla shoot، تبدأ المباراة في تمام الساعة 18.00 بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة bein sport max، وكان المنتخب الملغاشي قد تصدر الممجموعة الثانية على حساب منتخب نيجيريا بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، رغم ان تلك هي المشاركة الأولى لمنتخب مدغشقر في البطولات الأفريقية لكنه حقق نتائج جيدة بها، ويحاول الفريق الاستمرار في محاولته والصعود إلي الدور المقبل.

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مدغشقر والكونغو كورة اون لاين، اما منتخب الكونغو فقد تأهل بصعوبة إلي هذا الدور كأحد أفضل الثوالث في المجموعات الست، وكان منتخب الكونغو الديمراطية قد خسر أول مباراتين له في البطولة أمام منتخبي اوغندا والمنتخب المصري بنتيجة هدفين لصفر، قبل الفوز على زيمبابوي في المباراة الأخيرة برباعية نظيفة، ليصعد في مفاجأة كبيرة إلي الدور الثاني من البطولة، مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو يلا شوت بث مباشر.

بث مباشر مدغشقر والكونغو يلا شوت

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