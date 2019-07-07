يلا شوت live hd مشاهدة مباراة الكونغو ومدغشقر بث مباشر yalla shoot كورة ستار بدون تقطيع ماتش منتخب...

يلا شوت مشاهدة مباراة الكونغو ومدغشقر بث مباشر اليوم yalla shoot، يلعب اليوم في دور الستة عشر من كاس الأمم الأفريقية 2019 منتخبي الكونغو ومدغشقر في لقاء منتظر مساء اليوم الاحد ويلعب كلاً من الفريقين من أجل التقدم أكثر والفوز بتلك المواجهة الصعبة عليهما وذلك على ملعب الإسكندرية مع حضور جماهيري متوسط، خاصة أنها المباراة الأقل جماهيرية في هذا الدور، بث مباشر مباراة الكونغو ومدغشقر يلا شوت.

بث مباشر مدغشقر والكونغو الديمقراطية

مباراة مدغشقر والكونغو الديمقراطية بث مباشر bein sport، تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت جمهورية مصر العربية، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة بتوقيت غرينتش، وستذاع تلك المباراة عبر شاشة قناة bein max، كما ستنقل المباراة على قناة تايم سبورت على التلفزيون الأرضي، وسيعلق على المواجهة نوفل الباشي، مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو بث مباشر اون لاين.

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الكونغو ومدغشقر مباشر اليوم بدون تقطيع، تلك هي المباراة الخامسة في دور الستة عشر من كاس الأمم الأفريقية 2019 الذي شهد العديد من المفاجأت ولعل أبرزها خروج المنتخبين العربيين، اولا المغرب على يد بنين، وخروج المنتخب المصري المنظم لتلك البطولة يوم أمس على يد منتخب جنوب أفريقيا بعد هدف في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسنوفر لكم رابط مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو بث مباشر يلا شوت.

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مشاهدة مباراة مدغشقر والكونغو بث مباشر اون لاين على الأنترنت، مع بداية المباراة سوف نكون متابعين معكم وفي حال توقف البث المباشر الخاص بالمواجهة قوموا بتحديث الصفحة وسنضع لكم سيرفير جديد.