تاسع الأعضاء.. كردي يعلن استقالته من اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن كرم كردي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من مجلس الإدارة بعد خروج المنتخب لكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وخسر المنتخب الوطني أمام نظيره الجنوب أفريقي بهدف دورن خلال منافسات دور الـ16 لينتهي مشوار الفراعنة في البطولة المقامة على الأراضي المصرية.

وأرفق اتحاد الكرة المصري صورة من خطاب استقالة كردي "بخط يده" استجابة لدعوة هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المستقيل، لأعضاء المجلس.

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وكتب الموقع الرسمي للاتحاد: "أعلن كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس ، وذلك بعد خروج المنتخب الوطني من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية".

وكان هاني أبو ريدة تقدم باستقالته من رئاسة الجبلاية، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم.

كردي آخر المستقيلين من المجلس بعد كل من أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، محمد أبو الوفا ودينا الرفاعي بشكل رسمي.

ويبقى موقف الثنائي مجدي عبدالغني وعصام عبدالفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم على أن مجلس إدارة الجبلاية يفقد نصابه القانوني ويصبح مُنحلًا في حالة استقالة نصف أعضاءه، وهو ما تأكد حدوثه حاليًا بعد استقالة 8 أشخاص.