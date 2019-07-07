فرج عامر يعلن استعارة سموحة لثنائي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة، عن استعارة ثنائي نادي الزمالك محمد أشرف "روقا" ومصطفى محمد خلال الموسم المقبل من أجل دعم صفوف الفريق. وقال رئيس النادي السكندري في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه حصل على موافقة رئيس الزمالك لإعارة روقا ومصطفى محمد خلال الموسم المقبل. وأعار الزمالك لاعب الوسط محمد أشرف "روقا" لانبي خلال موسم 2018-2019 وخاض مع الفريق البترولي في بطولتي الدوري والكأس 29 مباراة، وسجل هدف وصنع اثنين. ولعب مصطفى محمد مع طلائع الجيش موسم 2018-2019 واستطاع خلال 29 مباراة في الدوري أن يسجل 12 هدفًا وصنع 5.

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