بعد وداع الكان.. تقارير تكشف موعد انضمام صلاح إلى ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت ليفربول إيكو عن موعد انضمام المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى المعسكر التحضيري لفريق استعدادًا للموسم الجديد.

صلاح وزملائه في صفوف المنتخب الوطني ودعوا أمس السبت بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وبحسب ما ذكرته ليفربول إيكو فإن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سيمنح النجم المصري راحة لمدة 3 أسابيع قبل الالتحاق بمعسكر الريدز.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول معسكرين في الولايات المتحدة الأمريكية ثم فرنسا، على أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال تلك الفترة.

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بدأ الريدز بالفعل استعداداته للموسم الجديد أمس السبت في ميلوود، بتواجد 16 لاعبًا فقط، وبحسب ما كشفت عنه صحيفة ليفربول إيكو مسبقًا بشأن البرنامج التحضيري للريدز فإن الفريق سيخوض مباراتين وديتين قبل الذهاب إلى أمريكا، كما سيقوم الفريق برحلة قصيرة لمواجهة ترانمير روفرز في برينتون بارك يوم الخميس 11 يوليو بجانب ودية أخرى ضد برادفورد سيتي يوم الأحد 14 يوليو.

كما تقرر سيقيم الفريق الإنجليزي أسبوعًا في الولايات المتحدة يخوض خلالها 3 مباريات أمام كل من بوروسيا دورتموند في إنديانا (19 يوليو) وإشبيلية في بوسطن (21 يوليو) وسبورتنج لشبونة في نيويورك (24 يوليو).

وأوضحت ليفربول إيكو في تقريرها اليوم الأحد أن صلاح سيغيب عن المباريات الودية الأولى أمام ترانمير روفرز وبرادفورد سيتي ، بجانب مباريات الولايات المتحدة الأمريكية ضد بوروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتينج لشبونة.

ولفتت إلى أن النجم المصري سيلتحق بمعسكر الفريق في فرنسا والذي سيتضمن خوض مباراة ودية أخيرة أمام ليون في جنيف يوم 31 يوليو لتكون بمثابة الاستعداد الأخير للريدوز قبل مواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل ببطولة كأس الدرع الخيرية.

ومن المتوقع أيضا أن يحصل الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر -اللذان يشاركان في بطولة كوبا أمريكا- على نفس فترة الراحة قبل الانضمام مع الفريق.