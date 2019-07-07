مصر تودع أمم إفريقيا بـ6 أرقام سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعدما خسر أمام جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في إطار مباريات دور الـ16 للمسابقة القارية التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

وسيلتقي منتخب جنوب إفريقيا في دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل مع نظيره النيجيري، الذي تغلب على الكاميرون (3-2) في وقت سابق اليوم، في مباراة أخرى بدور الـ16 للبطولة.

ونستعرض في التقرير التالي 6 أرقام سلبية لمصر تحققت بعد هذا الإقصاء:

1- إفساد المئوية:

أفسد منتخب جنوب إفريقيا احتفالات نظيره المصري بخوض مباراته رقم 100 في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر فاز في 57 مباراة وتعادل في 17 وخسر في 26 مباراة، في مسيرة قياسية شهدت تتويج الفراعنة باللقب القاري سبع مرات من قبل.

وخلال جميع المباريات التي خاضها منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، سجل الفريق 164 هدفا واهتزت شباكه 88 مرة.

2- تراجع تاريخي:

تلقى منتخب مصر أول هزيمة في كأس الأمم الإفريقية على يد جنوب إفريقيا، بعدما سبق للفراعنة الفوز على الأولاد في مناسبتين سابقتين خلال نسختي 1996 و1998.

وتاريخيًا، التقى الفريقان في 12 مناسبة سابقة، وكان الفوز حليفا لجنوب إفريقيا في سبع مباريات، ولمصر في أربع مباريات، فيما انتهت مباراة واحدة فقط.

يأتي هذا في الوقت الذي توج فيه منتخب جنوب إفريقيا باللقب مرة واحدة عام 1996.

3- الهزيمة الثالثة في مصر:

تلقى منتخب مصر ثالث هزيمة على أرضه ووسط جماهيره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من جنوب إفريقيا (1-0) في النسخة الجارية من المسابقة.

وكان المنتخب خسر لأول مرة في أمم إفريقيا أمام جمهورية الكونجو بنصف النهائي لنسخة 1974 بنتيجة (3-2)، وأمام السنغال في افتتاح مبارياته بنسخة 1986 بنتيجة (1-0).

وبعد الخسارة أمام السنغال، فاز المنتخب في ثلاث مباريات وتعادل مرة في 1986، وحقق أربعة انتصارات وتعادلين في 2006، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات بالنسخة الجارية.

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ليصبح هذا السقوط هو الأول لمصر على أرضها منذ 33 عاما، إذ خاض الفراعنة 14 مباراة حقق خلالهم الفوز في 10 مباريات وتعادل ثلاث مرات، قبل توقف السلسلة أمام "بافانا بافانا".

4- النسخة الأسوأ في مصر:

قدم الجيل الحالي للمنتخب النسخة الأسوأ للفراعنة في كأس الأمم الإفريقية حين تستضيف مصر البطولة على أرضها، بعد الإقصاء من دور الـ16 للمسابقة القارية.

ونظمت مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 مرات سابقة، شهدت الفوز 3 مرات أعوام 1959 و1986 و2006، بينما خسر الفراعنة اللقب في مناسبة وحيدة عام 1974.

وفي نسخة 1974، خسر المنتخب اللقب بعد الخسارة في دور الأربعة على يد زائير "جمهورية الكونغو حاليًا"، قبل أن يحصد برونزية البطولة.

5- تكرار إخفاق 2004:

غادر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا قبل الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2004 (دور المجموعات).

في نسخة 2004 تحت قيادة محسن صالح، ودع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات في تونس، بعد فوزه على زيمبابوي (2-1)، قبل أن يخسر من الجزائر (2-1) ويتعادل مع الكاميرون (0-0).

وتُوج المنتخب بعدها بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات على التوالي أعوام 2006، 2008 و2010، قبل أن يغيب عن المشاركة في نسخ 2012، 2013 و2015، قبل أن يحصد فضية "كان 2017".

6- أول إقصاء منذ 17 عاما:

خسر منتخب مصر في مرحلة خروج المغلوب بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ 17 عامًا.

وباتت هزيمة مصر أمام جنوب إفريقيا هي الأولى في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم منذ 4 فبراير 2002، بعد السقوط أمام الكاميرون بنفس النتيجة (1-0) في ربع النهائي على أرض مالي.

ولم يعرف المنتخب طعم الخسارة في الأدوار الإقصائية خلال مشاركاته السابقة في أمم إفريقيا، حيث ودع دور المجموعات في 2004 وتُوج بالمسابقة في 2006 و2008 و2010 وخسر نهائي 2017.