كواليس ليلة خروج المنتخب.. استقالات وتراجع وظهور مسئول ببيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هزة عنيفة ضربت اتحاد الكرة عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا والخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر .

ووفقا لمصدر لمصراوي إن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ارجأ الحديث عن مصير اتحاد الكرة إلى ما بعد انتهاء البطولة مكتفياً بالإطاحة بخافير أجيري المدير الفني للمنتخب.

وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته أن أبو ريدة كان قد اشترط على أجيري الوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم للبقاء على رأس الإدارة الفنية للفراعنة وهو ما وافق عليه المكسيكي.

ولكن أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تراجع بشكل مفاجىء وأعلن استقالته على الرغم من عدم انتهاء البطولة التي يشرف على تنظيمها .

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وتوالت استقالت أعضاء اتحاد الكرة على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم التى نشرت استقالة الثلاثي عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني وكرم كردي ثم حذفت الخبر مرة أخرى.

وفى معسكر المنتخب فضل جميع اللاعبين مغادرة المعسكر عاد الخماسي : محمد صلاح، أحمد حجازي، أحمد حسن "كوكا"، طارق حامد، وأحمد المحمدي علاوة على الجهاز الفني والإداري.

ووفقا لمراسل الخليج 365 فإن ممدوح عيد المدير التنفيذي الجديد لنادي بيراميدز زار معكسر المنتخب والتقى بموكله خافير أجيري لبحث موقفه بعد قرار الإقالة.

خافير أجيري مدرب منتخب مصر ظهر فى المعسكر بصحبة جهازه الإداري وتناولوا وجة الأفطار فى مطعم الفندق والتقى مجموعة من أصدقاءه .

ومن المقرر أن يغادر أجيري القاهرة خلال ساعات عقب انتهاء تعاقده مع الفراعنة فى انتظار انهاءه لبعض الأمور الإدارية والفنية.