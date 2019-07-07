"فقدنا المفتاح".. مساعد أجيري يحلل لأصدقائه أسباب إخفاق المنتخب (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:
حلل الإسباني ميشيل سالجادو، مساعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني المقال من تدريب منتخب مصر، أسباب خسارة الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2019.
وودع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا في ستاد القاهرة (1-0) مساء السبت، في المسابقة التي تنظمها مصر حتى 19 يوليو الجاري.
وعلم الخليج 365 أن سالجادو حلل لأصدقاءه في الفندق أسباب خسارة المنتخب أمام جنوب إفريقيا، قائلا أن الفريق تأثَّر بعدم وجود ترابط بين الخطوط وفقدان مفتاح اللعب في المباراة.
وأشاد نجم ريال مدريد الإسباني السابق بحُسن تنظيم البطولة في مصر للمرة الخامسة، كما أبدى إعجابه بالحضور الجماهيري لمباريات المنتخب حيث امتلئت مدرجات ستاد القاهرة بالمشجعين.
يُذكر أن اتحاد الكرة أقحم سالجادو في الجهاز الفني للمنتخب باعتباره مستشارًا، وكان صاحب الـ43 عاما تواجد مع أجيري في مصر وقت الاتفاق النهائي بين المدرب واتحاد الكرة على قيادة مصر.
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