شكرا لقرائتكم بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الزمالك اليوم السبت 9 / 9 / 2017 مع فريق الانتاج الحربي في افتتاح مباريات الدوري للفريق الابيض والذي انطلقت مباريات أمس ، ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل كبير من اللاعبين الجدد وايضا تحت قيادة فنية للمدرب المونتنيجري نيبوشا .

ويسعي الابيض مبكرا لحصد نقاط المباراة من اجل انطلاقة قوية لتعويض اخفاق الموسم الماضي .

موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي

تقام مباراة الزمالك والانتاج الحربي في تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم السبت علي ملعب ستاد الاسكندرية في الجولة الاولي من مسابقة الدوري المصري .

موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي

في الثامنة والربع من مساء اليوم السبت يواجه الزمالك فريق الانتاج الحربي في الجولة الاولي من مسابقة الدوري .

ملعب مباراة الزمالك والانتاج الحربي

يستضيف ملعب ستاد السلام مباراة الزمالك والانتاج الحربي في الجولة الاولي من الدوري في الثامنة والربع مساء وهو الملعب الذي يلعب الانتاج جميع مبارياته التي تكون علي ارضه .

رقم الجولة التي تجمع بين الزمالك والانتاج الحربي

المباراة تجمع بين الفريقين الجولة الاولي من مسابقة الدوري علي ملعب ستاد السلام وبدأت مباريات الدوري بالامس بمواجهات الداخلية وبتروجيت والمقاولون والرجاء ..

ترتيب فريقي الزمالك والانتاج الحربي

ضربة البداية بين الفريقين في الجولة الاولي ويسعي كل فريق منهما الي حصد اول ثلاث نقاط له في الدوري وان تكون الانطلاقة قوية .

التشكيل المتوقع لفريقي الزمالك والانتاج الحربي

Advertisements

حراسة المرمي : أحمد الشناوي

خط الدفاع : احمد فتوح ، محمود علاء ، محمد مجدي و حازم امام

خط الوسط : محمد اشرف "روقة " ودونجا

خط الهجوم : الشامي ، كابوريا، خالد قمر و كاسونجو

تشكيل الانتاج الحربي

في حراسة المرمي : عامر عامر

خط الدفاع : لؤي وائل ، فادي نجاح ، محمود رزق و أحمد شديد قناوي

خط الوسط : شهاب الدين أحمد ، مصطفى الجمل وإسلام رشدى

خط الهجوم : موسى ديارا وعبد الرحمن بوجي ومحمد خليفة

مدربي مباراة الزمالك والانتاج الحربي

نيبوشا المدير الفني الجديد للزمالك والذي يقود الفريق في اول مباراة رسمية له بعد التعاقد معه عقب فسخ تعاقده مع الفيصلي الاردني .

مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي وواحد من المدربين الممزين في الدوري ودائما مايحقق نتائج ايجابية امام الزمالك

البث المباشر والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج الحربي

تنقل المباراة عبر قناة on sport ، dmc sport، الي جانب قنوات النيل الرياضية الارضية والفضائية.

أبرز لاعبي فريقي الزمالك والانتاج الحربي

يضم الزمالك عدد من العناصر الجديدة في الفريق أبرزهم محمود علاء ومحمد اشرف روقة وكاسونجو وعبد الله جمعة ومحمد الشامي ، بينما يضم الانتاج الحربي عدد من اللاعبين مثل عامر عامر واسلام رشدي ولؤي وائل وفادي نجاح

رقم مواجهة الزمالك والانتاج الحربي

تعد هذه هي المواجهة 11 بين الفريقين ونجح الزمالك في الفوز في 9 لقاءات وفاز الانتاج الحربي في لقاء وحيد الموسم الماضي وكان التعادل السلبي هو العنوان في لقاء وحيد