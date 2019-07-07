تعرف على سر لبس ديبالا سوارا أحمر.. وما علاقة ميسي بالأمر

كشف نجم يوفنتوس والمنتخب الأرجنتيني باولو ديبالا عن سر لبسه سوارا أحمر بيده في مباراة الأرجنتين وتشيلي في لقاء تحديد المركز الثالث ضمن بطولة “كوبا أمريكا 2019” أمس السبت.
وقال: “قبل المباراة، أعطاني ميسي هذا الشريط الأحمر، ليجلب لي الحظ، ووضعته في يدي، وبالفعل سجلت هدفي الأول مع الأرجنتين، لقد نجح الأمر”.
وشارك ديبالا أساسيا في لقاء الأمس، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني 2-1، ليحرز “راقصو التانغو” الميدالية البرونزية لبطولة “كوبا أمريكا 2019” المقامة في البرازيل.
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