“كونميبول” يرد على ميسي “الغاضب”

رد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” اليوم الأحد، على التصريحات النارية التي أطلقها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد طرده خلال المباراة التي فاز فيها “التانغو” على نظيره منتخب تشيلي 2-1، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كوبا أمريكا.

وذكر كونميبول في بيانه: “في كرة القدم هناك رابح وخاسر، وأحد الركائز الأساسية للعب النظيف، هي قبول النتائج باحترام وإخلاص، وينطبق الشيء نفسه على قرارات الحكام، والتي تصدر عن بشر ولن تصل أبداً لحد الكمال”.

وأضاف البيان: “الاتهامات التي تم توجيهها تنم عن نقص الاحترام للبطولة ولجميع اللاعبين المشاركين، ومئات من المحترفين في اتحاد أمريكا الجنوبية الذي يعمل منذ عام 2016 بلا كلل لجعل كرة القدم في أمريكا الجنوبية شفافة واحترافية”.

وختم البيان: “من غير المقبول إطلاق اتهامات تشكك في نزاهة كوبا أمريكا بسبب حوادث شخصية في بطولة شارك بها 12 منتخباً في نفس الظروف”.

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ووجه ميسي انتقاداً لاذعاً إلى الحكام مؤكداً أنهم و”الفساد” يحرمون مشجعي كرة القدم من الاستمتاع باللعبة.

وأعرب ميسي عن حزنه لتحيز اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية “كونميبول” لصالح البرازيل، مشيراً إلى أن كأس بطولة كوبا أمريكا “محصنة” لصالح المنتخب البرازيلي مضيف البطولة.

وقال ميسي: “يجب ألا نكون جزءاً من هذا الفساد.. الكأس محصنة لصالح البرازيل”.