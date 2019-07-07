كشف طبي شامل للاعبي الإسماعيلي استعدادًا للموسم الجديد

يخضع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى لكشف طبى شامل، على هامش الاستعدادت لتحضير منافسات الموسم الجديد. ويشمل البرنامج الكشف على الأنف والأذن والحنجرة لكل لاعب وعمل رسم قلب وتحاليل دم وقياس نسبة الدهون الداخلية والخارجية لكل لاعب ومعدل حرق الدهون لديهم مع تحديد الوزن. دم وقياس نسبة الدهون الداخلية والخارجية لكل لاعب ومعدل حرق الدهون لديهم مع تحديد الوزن. ويستهدف الكشف الطبى التعرف على حالة كل لاعب والنواقص التى يعانى منها للعمل على علاجها بجانب قياس وزن الدهون ونسبتها وتوزيعها فى اجزاء الجسم، بالإضافة للعضلات ووزنها وتوزيعها ونسبة كل من المياه والأملاح والبروتين. ويستعد الدراويش لخوض مباراة الزمالك المتبقية له في مسابقة الدوري الممتاز، بجانب الاستعدادات للموسم الجديد.

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