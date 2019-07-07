مانشستر يونايتد يوافق على طلبات حارسه دي خيا للتجديد

وافقت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد علي تمديد عقد حارسها الإسباني دافيد دي خيا.
وكان اليونايتد قد قدم عرضا علي حارسها الإسباني ليكون أجره من أعلى الأجور في العالم ويقدر بنحو 350 ألف جنية إسترليني أسبوعيًا.
وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن المحادثات التي أجرتها إدارة نادي مانشستريونايتد مع وكيل أعمال دي خيا خورخي مينديز والتي كانت في صالحة ووافق الحارس في النهاية على تمديد عقده لـ5 سنوات قادمة.
ولم يكن يتبقى في نهاية عقد دي خيا في أولدترافورد سوى 12 شهرًا والذي كان يحصل
وكان دي خيا يتمني أن يتساوي في الأجر مع ألكسيس سانشيز والذي يتقاضي راتبا مضاعفا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا كأعلي راتب يحصل عليه لاعب بالدوري الإنجليزي، لكنه وافق علي العرض المقترح الذي سيجعله من أوائل الحراس أجرًا بالعالم، والذي بموجبه قد مدد عقده فى أولد ترافورد لـ8 أعوام قادمة.
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