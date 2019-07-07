راحة سلبية 24 ساعة للاعبي الإسماعيلي

منح الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي راحة للاعبي الفريق، غدا الاثنين، ذلك ضمن فترةالإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.
ويستأنف الفريق تدريباته، الثلاثاء المقبل، على الملعب
ويواجه الدراويش وديا فريق أف سي مصر نهاية الأسبوع الجاري، والمقاولون العرب 18 يوليو الجاري، استعدادا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى.
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