اخبار الرياضه

راحة سلبية 24 ساعة للاعبي الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

منح الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي راحة للاعبي الفريق، غدا الاثنين، ذلك ضمن فترة

الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويستأنف الفريق تدريباته، الثلاثاء المقبل، على الملعب

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الفرعى لاستاد الإسماعيلية.

ويواجه الدراويش وديا فريق أف سي مصر نهاية الأسبوع الجاري، والمقاولون العرب 18 يوليو الجاري، استعدادا للقاء الزمالك المتبقى من الموسم الحالى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راحة سلبية 24 ساعة للاعبي الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا