ديسابر يقترب من تدريب الأهلي

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أكدت قناة "NBS" الأوغندية اقتراب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني، السابق لمنتخب أوغندا من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.
فسخ ديسابر عقده بشكل رسمي، اليوم الأحد، مع الاتحاد الأوغندي عقب الخروجمن دور الـ١٦، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف من دون رد.
يعد ديسابر هدفًا لأكثر الأندية على رأسها، بيراميدز والوداد المغربي، وأندية تونسية.
كان ديسابر مدرًبا لنادي الإسماعيلي في عام ٢٠١٧، قبل رحيله عن الفريق لتدريب المنتخب الأوغندي.
نجح ديسابر في التأهل مع منتخب أوغندا إلى دور الـ١٦ بكأس أمم أفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى التي ضمت المنتخب الوطني وزيمبابوي والكونغو الديموقراطية.
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