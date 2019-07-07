اللجنة الأوليمبية تكشف حقيقة تعيين رئيس لاتحاد الكرة لمدة عام

كشفت اللجنة الأوليمبية المصرية حقيقة ما تردد عن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بعدما أعلن هاني أبوريدة، رئيس المجلس، وعدد من الأعضاء، استقالتهم عقب خروج منتخب مصر من دور الستة عشرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال الدكتور شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية، في تصريحات خاصةللوفد، إنه في حالة استقالة مجلس إدارة أي اتحاد تطبق اللائحة، والتي تنص على أن يتولى المدير التنفيذي للاتحاد، والمدير المالي تسيير شئون الاتحاد لحين إجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية.
ولفت العريان إلى أن مايتردد حول
وأوضح العريان أن انعقاد الجمعية العمومية يكون في خلال 45 يوما من الدعوة لانعقادها، والتي تكون خلال أربعة أشهر خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر المقبل، وهى الفترة القانونية للدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية عادية لكافة الاتحادات.
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