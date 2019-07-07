اللجنة الأولمبية توضح شروط تفعيل استقالة اتحاد الكرة

أوضحت اللجنة الأولمبية المصرية شروط تفعيل استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما أعلن هاني أبوريدة رئيس المجلس وعدد من الأعضاء استقالتهم عقب خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الدكتور شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة للوفد، أن اللجنة لم تتلقَ أى مخاطبات بشأن استقالة مجلس اتحاد الكرة، ولا تعلم عن الأمر إلا من خلال وسائل الإعلام، لافتا إلى أن هناك

شروط يجب توافرها لتفعيل الاستقالة والتي لم يحدث منها شيء حتى الآن.

وتابع بأنه يجب أن يتقدم العضو المستقيل باستقالته إلى مجلس إدارة الاتحاد أولا وحال الموافقة عليها يتم إخطار وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية عن طريق إرسال نسخة من الاستقالة، وهو مالم يحدث مع مجلس الجبلاية حتى الآن.