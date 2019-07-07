أوضحت اللجنة الأولمبية المصرية شروط تفعيل استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما أعلن هاني أبوريدة رئيس المجلس وعدد من الأعضاء استقالتهم عقب خروج منتخب مصر من دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال الدكتور شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة للوفد، أن اللجنة لم تتلقَ أى مخاطبات بشأن استقالة مجلس اتحاد الكرة، ولا تعلم عن الأمر إلا من خلال وسائل الإعلام، لافتا إلى أن هناك
وتابع بأنه يجب أن يتقدم العضو المستقيل باستقالته إلى مجلس إدارة الاتحاد أولا وحال الموافقة عليها يتم إخطار وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية عن طريق إرسال نسخة من الاستقالة، وهو مالم يحدث مع مجلس الجبلاية حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الأولمبية توضح شروط تفعيل استقالة اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.