جنوب أفريقيا تتحول إلى عقدة منتخب مصر والقطبين

أصبحت جنوب أفريقيا، سواء كمنتخب بلد أو فريق صنداونز بالتحديد، يمثلان عقدة للكرة المصرية خلال السنوات الثلاثة الماضية. فريق الزمالك تجرع مرارة الخسارة من صنداونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر ذهابًا بثلاثة أهداف نظيفة وفاز إيابا بهدف من دون رد. خسر ذهابًا بثلاثة أهداف نظيفة وفاز إيابا بهدف من دون رد. ثم لحق الأهلي بالزمالك وتلقى خسارة هي الأكبر في تاريخه أمام صنداونز بخماسية نظيفة في ربع نهائي دوري الأبطال النسخة الماضية، ثم فاز في الإياب 1/0 وودع البطولة. وأخيرًا ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية على يد جنوب أفريقيا في دور الـ16، بعدما خسر الفراعنة بهدف من دون رد سجله نوريش.

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