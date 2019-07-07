بني ياس الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي لويز أنطونيو

حسم نادي بني ياس الإماراتي التعاقد مع البرازيلي لويز أنطونيو لاعب خط وسط الشباب السعودي للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي الإمارتي بيان رسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" قائلا إن لويز أنطونيو صاحب

الـ28 وقع للنادي السماوي لمدة عامين، وحضر توقيع العقود رئيس شركة كرة القدم سالم جريب الحارثي وأعضاء مجلس إدارة الشركة عبدالله الغيلاني وأحمد الجابري ووكيل أعمال اللاعب، كما سبق للاعبتمثيل عدة فرق منها نادي الشباب السعودى ونادى فلامينغو البرازيلي.

وأضاف النادي الإماراتي بأن اللاعب سينضم لزملائه عقب الفحص الطبى المقرر بالأسبوع القادم الذى سيليه سفر اللاعب إلى معسكر الفريق فى إسبانيا.

قدم اللاعب مستويات جيدة في الدوري السعودي مع فريق الشباب تمكن من تسجيل عدة أهداف بجانب صناعته للفرص المحققة للتسجيل.