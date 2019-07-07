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الإسماعيلي يواصل استعداداته وإصابة لاعبه الشاب

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 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي استعداداته لخوض الموسم الجديد، بجانب لقاء الزمالك المتبقي له في بطولة الدوري الممتاز.

 شهد المران الصباحى تقسيمة حماسية بين لاعبى الدراويش، سعيًا

لنيل ثقة الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة صبرى المنياوى، مدير الكرة بالفريق الأول، شمل المران التسليم والتسلم واللعب فى المساحات
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الخالية مع كيفية الضغط على حامل الكرة من دون ارتكاب أخطاء.

 تعرض وليد عطية، مهاجم الفريق الشاب، لإصابة طفيفة بعد الالتحام مع أحد اللاعبين.

 شمل المران مجموعة من التدريبات البدنية، أملًا فى الارتقاء بمعدلاتها، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

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