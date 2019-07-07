رياضة | جماهير مدغشقر تصل القاهرة على متن أكبر طائرة في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير مدغشقر تصل القاهرة على متن أكبر طائرة في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت مجموعة من جماهير منتخب مدغشقر الى مطار القاهرة صباح اليوم الأحد على متن أكبر طائرة في العالم من طراز ايرباص 380، والتى تسع لـ 800 راكبا، وضمت ٥٠٠ مشجع للفريق الذي يشارك للمرة الأولى فى تاريخه بكأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مدغشقر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في السادسة مساء اليوم بدور ال١٦ للبطولة.