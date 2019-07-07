رياضة | عقوبة صارمة في انتظار ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة صارمة في انتظار ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كارت أحمر طرد ، على غير العادة، خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده ضد تشيلي ، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أميركا، المقامة حاليًا في البرازيل .

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ميسي ينتظر قرار اللجنة التأديبية لاتحاد أمريكا الجنوبية (كونمبول)، والتي قد تعاقب اللاعب بالايقاف لمدة مباراتين، وسيكون هذا الإيقاف في المباريات الرسمية، أي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022، التي تبدأ في مارس ، ما يعني أن ميسي يمكنه اللعب في المباريات الودية .

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ميسي هاجم التحكيم بشدة في المباراة الماضية ليتلقى عقوبة الطرد في مباراة تشيلي