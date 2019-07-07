رياضة | محمد صلاح يغيب 6 مباريات مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يغيب 6 مباريات مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية على أن محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول سيغيب عن 6 مباريات مع الريدز في الفترة التحضيرية.

وقالت صحيفة ليفربول إيكو إن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول فضل منح محمد صلاح عطلة لمدة 3 أسابيع كاملة للحصول على الراحة بعد مشاركته مع منتخب مصر في بطولة إفريقيا والتي ودعها يوم أمس بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16.

وبالتالي لن يتواجد محمد صلاح مع ليفربول في بداية الجولة التحضيرية مما يؤكد غيابه عن 6 مباريات ودية للفريق خلال الفترة التحضيرية أمام ترانمير روفرز وبرادفورد سيتي، بوروسيا دورتموند وإشبيلية وسبورتنيج لشبونة ونابولي.