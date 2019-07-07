رياضة | جريزمان يهدد أتلتيكو مدريد بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يهدد أتلتيكو مدريد بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد النجم الفرنسي تمرده إدارة فريقه أتليتكو مدريد ، بدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده من أجل الرحيل عن النادي ، متجهًا نحو برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وأشارت صحيفة موندو يبورتيفو الإسبانية إلى أن جريزمان اخبر اتلتيكو مدريد انه سوف يدفع الشرط الجزائي بنفسه .

وواصلت الصحيفة الإسبانية في عددها اليوم، أنه مع هذه الاستراتيجية القانونية يحق لجريزمان عدم حضور التدريبات لمدة اقصاها أسبوع يستطيع من خلالها البرسا ايضاً كسر عقد الفرنسي .

وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة إنه بعد سبعة أيام من انتهاء فترة إنهاء حكم أنطوان جريزمان إلى 120 مليون يورو ، فإن توقيعه مع نادي برشلونة على وشك أن يحدث. وتابعت : أدت الأحداث الأخيرة إلى زيادة تعقيد العلاقة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة واللاعب . وكان فريق برشلونة قد دخل في خط مفاوضات سرية مع النجم الفرنسي خلال الفترة الماضية، دون علم إدارة نادي ، للتعقد علاقة اللاعب مع ناديه الحالي حتى الأن .