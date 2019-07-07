رياضة | كمال درويش يرحب برئاسة الجبلاية ويكشف عن أول خطوات الإصلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمال درويش يرحب برئاسة الجبلاية ويكشف عن أول خطوات الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور كمال دوريش رئيس نادي الزمالك الأسبق عن موقفه من رئاسة اتحاد الكرة بعد رحيل مجلس هاني أبوريدة عقب الخروج المهين أمام جنوب إفريقيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد كمال درويش في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أنه يرحب برئاسة اتحاد الكرة والعمل في هذا المنصب في الفترة القادمة ، مشيراً إلى عدم حديث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي معه في أي شئ حتى الآن لكن يتم طرح اسمه عبر وسائل الإعلام.

وأشار دوريش إلى خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية يتحمله اتحاد الكرة في المقام الأول بسبب التسيب في إعداد معسكر الفراعنة وعدم فرض الانضباط على اللاعبين ثم يأتي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب في المقام الثاني بسبب فشله فنياً وإدارياً في المباريات الأربعة بالبطولة رغم المكسب.

وأوضح أنه يفضل مدرب الوطني لقيادة منتخب مصر في كل الأحوال خاصة أن هناك مدربين حصدوا البطولات مع الفراعنة عن جدارة واستحقاق مثل حسن شحاتة.

اقرأ أيضًا.. أزمة بين محمد صلاح وعضو الجبلاية بعد وداع أمم إفريقيا

الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

Advertisements

بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.