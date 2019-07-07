رياضة | خالد جلال يتمسك ببقاء محمد إبراهيم مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يتمسك ببقاء محمد إبراهيم مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رحيل محمد إبراهيم صانع الألعاب خلال الموسم المقبل وغلق الباب بشكل نهائي على التفريط فيه.

ويعتبر إبراهيم مرشحًا للرحيل عن الزمالك والدخول كمقايضة ضمن صفقة محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي بسبب رغبة الدراويش في ضم اللاعب خلال الموسم المقبل.

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وجاء تألق محمد إبراهيم مع الزمالك في فترة الإعداد وتوظيفه في أكثر من مكان مع خالد جلال ليزيد تمسكه ببقاء اللاعب وقناعته الكاملة بقدراته وإمكانياته.

وينوي خالد جلال الاعتماد على إبراهيم في التشكيلة الأساسية مع إستئناف بطولة الدوري عقب نهاية أمم افريقيا 2019 ومواجهة كل من الجونة والإسماعيلي والأهلي في بطولة الدوري.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، وطلب جلال بتمديد عقد اللاعب والإبقاء عليه مع الفريق.