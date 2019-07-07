رياضة | عاجل.. فيديو جديد لعمرو وردة في أزمته مع التحرش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيديو جديد لعمرو وردة في أزمته مع التحرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو جديدًا لعمرو وردة نجم منتخب مصر عقب الهزيمة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويبدو أن الفيديو يعود لتاريخ قديم قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا لكن تم تداوله بعدها ويظهر عمرو وردة في الفيديو وهو يرقص مع مجموعة من الشباب بطريقة غريبة تحوي بعض الإيحاءات إضافة لمناداته لأحد أصدقائه وكأنه فتاة وطلب الرقص معه مما يؤكد أن عمرو وردة في أزمة كبيرة مع هذه الإيحاءات.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.

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