رياضة | نجم إنترناسيونال البرازيلي يقترب من الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم إنترناسيونال البرازيلي يقترب من الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي إدينيلسون لاعب وسط الميدان بفريق إنترناسيونال، من الانضمام إلى صفوف فريق الهلال السعودي، لتعزيز صفوف الفريق بداية من الموسم الجديد في خطوة من أزرق العاصمة لتصحيح المسار وإبرام تعاقدات قوية من أجل الظفر بلقب الدوري السعودي بعد فقدانه لصالح جاره اللدود النصر .

وكشفت تقارير صحفية سعودية، صباح اليوم عن إغراء فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة أزرق العاصمة للاعب إدينيلسون براتب سنوي أعلى من الذي يتقاضاه مع ناديه البرازيلي.

ويضغط فهد بن نافل بشكل كبير من أجل الظفر بخدمات اللاعب حتى اقترب من وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة .

والجدير بالذكر أن الهلال السعودي قد أرسل عرضين إلى نادي إنترناسيونال البرازيلي من أجل التعاقد مع اللاعب وكان العرض الأول بثلاثة ملايين يورو والثاني بثلاثة ملايين ونصف يورو ولكن العرضين لم يتم الموافقة عليهم.