رياضة | ضربة قاضية لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع محمد صلاح نجم منتخب مصر دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 بخسارة الفراعنة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا أحرزه اللاعب لورش في استاد القاهرة الدولي.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن تقلص حظوظ محمد صلاح في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لحساب منافسين آخرين.

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وقالت الصحيفة: "محمد صلاح الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول لم ينجح في التأهل بمنتخب مصر فمن سيفوز بالكرة الذهبية هذا العام..الآن حظوظ صلاح تقلصت، ومع الوادع المُبكر، صلاح لن يكون من بين المنافسين الثلاثة على البالون دور".