رياضة | أول تعليق من أحمد ناجي على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أحمد ناجي على خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق على الخسارة بهدف نظيف والخروج أمام جنوب إفريقيا من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونشر أحمد ناجي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة "اللهم أنى أسلمت أمرى إليك".

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.

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الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

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بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.