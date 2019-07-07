رياضة | ميشيل سالجادو يكشف عن سببين فقط لسقوط منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميشيل سالجادو يكشف عن سببين فقط لسقوط منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلل الإسباني ميشيل سالجادو مساعد خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر خسارة الفراعنة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وانتقد سالجادو عدم ترابط خطوط منتخب مصر الدفاع والوسط والهجوم وغياب مفتاح اللعب القادر على صناعة الفارق أمام جنوب إفريقيا مما تسبب في الهزيمة.

كان اتحاد الكرة قد عين سالجادو في الجهاز الفني للمنتخب باعتباره مستشارًا لخافيير أجيري.

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الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

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بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.