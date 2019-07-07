رياضة | مدرب غانا: خروج مصر لا يعني فوزنا باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب غانا: خروج مصر لا يعني فوزنا باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كويسي إبياه المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراة الغد أمام تونس في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا ستكون ممتعة لأنها بين فريقين كبيرين ونحاول أن نعمل جاهدا لتقديم مباراة جديرة بالمشاهدة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم باستاد الاسماعيلية: "دائما يكون هاما أن نحفز لاعبينا لتقديم أداء جيد وأحيانا يقدم اللاعبون أداءا غير مقنع بسبب الضغط، وسنحاول ألا نقع في هذا الخطأ كما حدث مع الكبار المرشحين أمثال مصر والمغرب والكاميرون".

Advertisements

وتابع : "دائما أكن كل الاحترام للمنافسين، وخاصة في تلك البطولة لا يمكنك التقليل من أي فريق، ونحترم منتخب تونس، وسنحاول بذل قصارى جهدنا غدا، هم فريق جيد جدا، ولا يمكننا التقليل منهم".

وعن تفوق غانا التاريخي ضد تونس قال: "الماضي لا يحتسب هنا، ولا يمكن القياس على المباريات السابقة، ما يقدمه ولدي طموحات كبيرة وسنقاتل لتحقيقها".

وأتم: "علينا أن ناخذ الأمور برؤية، ولا يعني إقصاء مصر والمغرب والكاميرون أننا سنفوز بالبطولة، والمهم لكل فريق أن يكون كل لاعبيه جاهزين ولدينا لاعبين يلعبون في أكثر من مركز وهي ميزة كبيرة نمتلكها في البطولة حاليا".