رياضة | هيرفي رينارد يقترب من تدريب العملاق السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيرفي رينارد يقترب من تدريب العملاق السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الاتحاد السعودي لكرة القدم، من التوصل لاتفاق نهائي مع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق للمنتخب المغربي الأول، لقيادة الفريق بالمرحلة المقبلة.

ويسعى المنتخب السعودي لتعيين مدير فني ذات خبرة خلفا للأرجنتيني خوان بيتيزي المدير الفني السابق، والذي رحل عن الأخضر السعودي، بعد الفشل في نهائيات كأس العالم.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها الخاصة أن المدرب الفرنسي بات قريبا من قيادة منتخب السعودية، بعد الاتفاق شبه نهائي الذي جمع الطرفين بشأن تولي رينارد المهمة الفنية، استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ورحل رينارد، عن تدريب المنتخب المغربي خلال الساعات الماضية، عقب خروجه أمام بنين، من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

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الأسباب الحقيقية لبكاء محمد صلاح بعد لقاء جنوب إفريقيا

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بكى محمد صلاح نجم منتخب مصر في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا والخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ولعبت أسباب عديدة في بكاء محمد صلاح لأنه كان يرغب في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 كما وعد أبناء قريته ببذل قصارى جهده الكان إلى جانب أنه يعلم أن عدم فوزه بالبطولة يقلل من حظوظ المنافسة على الكرة الذهبية.

كان منتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري قد ودع كأس الأمم الإفريقية من دور الـ19 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف وتقديم مباراة سيئة باستاد القاهرة.