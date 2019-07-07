رياضة | رسميا.. الإعلاميين يتعاقد مع مصطفى سمارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الإعلاميين يتعاقد مع مصطفى سمارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم لنادي الإعلاميين تدريب اليوم الأحد، استعداداً للموسم الجديد من منافسات المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني.

وقام الجهاز الفني للإعلاميين، بالحصول على توقيع مصطفى سمارة مهاجم فريق سوهاج، مقابل 50 ألف جنيه حصل عليهم مجلس إدارة نادي سوهاج.

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وكان سمارة قد انتقل لسوهاج مطلع الموسم الماضي، قادماً من صفوف فريق ألعاب دمنهور، قبل أن ينتقل للإعلاميين في حضور محرم فؤاد المدير الإداري.

وسبق للإعلاميين مؤخراً ضم عدد من الوجوه الجديدة منهم بدر إبراهيم من الفيوم، وخالد مايز من ديروط، وأحمد أمين من الزرقا، وسعد السعيد من البنك الأهلي.