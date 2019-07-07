رياضة | نجم جنوب إفريقيا لـ"الخليج 365 الرياضي": قهرنا محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جنوب إفريقيا لـ"الخليج 365 الرياضي": قهرنا محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بونجانى زونجو لاعب وسط جنوب إفريقيا ونادى إميان الفرنسي، أن منتخب بلاده استحق الفوز على منتخب مصر، فى مباراة دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية.

وقال زونجو لـ"الخليج 365 الرياضي" :" لقد قدمنا لقاء جيدًا أمام منتخب مصر، ولعبنا ضد فريق جيد لكننا عرفنا كيف نفوز بالمباراة و انا سعيد بذلك".

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وأضاف زونجو عن اللقاء أمام منتخب نيجيريا في دور الثمانية: "سيكون أكيد لقاء مختلفاً لأن طريقة لعب نيجيريا تختلف عن طريقة لعب مصر ولكننا سنشاهد مبارياتهم عبر الفيديو وسندرس نقاط قوتهم وضعفهم من أجل أن نقف عليها ونأمل لأن نحقق نتيجة جيدة ".

وتابع زونجو: "نجحنا في إيقاف خطورة محمد صلاح.. دفاعنا كان منظماً بشكل جيد ولم نسمح له بتشكيل خطورة كبيرة على مرمانا، و لم نترك له الفرصة ليقوم بدوره كما يجب".