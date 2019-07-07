رياضة | مدافع غانا يتوعد تونس في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع غانا يتوعد تونس في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوناثان منساه مدافع منتخب غانا عن مواجهة البلاك ستارز أمام تونس المقرر لها غدا الإثنين على ملعب الإسماعيلية بدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وقال منساه في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " نتشوق لمواجهة تونس غدا وأتمنى أن نحقق الانتصار من أجل استكمال المشوار نحو حصد اللقب ".

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وأضاف : " تونس فريق عنيد للغاية ويمتلك عناصر مهمة للغاية لكننا جاهزون لتلك المباراة المصيرية التي ينتظرها ملايين العشاق في غانا".

وعن إمكانية مشاركته في المباراة : " سأتواصل مع الفريق الطبي لتحديد مدى جهازيتي للمشاركة في المباراة لكنني أشعر بتحسن كبير".

وحول حظوظ غانا بتحقيق اللقب أكد منساه : " بعض الفرق الكبرى قد ودعت البطولة لكن هذا لن نغير من هدفنا لقد جئنا إلي الفوز وتحقيق اللقب".