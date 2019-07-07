رياضة | مهاجم كوت ديفوار: خروج مصر والمغرب أكبر المفاجآت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم كوت ديفوار: خروج مصر والمغرب أكبر المفاجآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جوناثان كودجيا مهاجم منتخب كوت ديفوار على مواجهة منتخب بلاده غدًا الإثنين أمام مالي في دور ال16 من بطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.

Advertisements

وقال كودجيا في المؤتمر الصحفي، إن البطولة الحالية هي بطولة المفاجآت بعد خروج مصر والمغرب من دور ال16 بكان 2019.

وأضاف كودجيا أن التاريخ يقف في صف الأفيال ضد مالي، فكل المباريات فاز بها كوت ديفوار، ولكن يجب أن نكون مستعدين جيدا للمباراة خوفا من المفاجآت.