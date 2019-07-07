“استقبل الآن” ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم مجانا في كأس...

يستقبل ملعب الدفاع الجوي تحدي جديد بين منتخب الجزائر وغينيا اليوم الأحد الموافق 7-7-2019 ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا مصر 2019، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان تريد التوصل لمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم مجانا، من أجل ضبط ترددها والاستمتاع بمتابعة مجريات لقاء التحدي بين منتخب الجزائر ومنتخب غينيا في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية المختلفة ستكون محض اهتمام جميع عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي وبالأخص الجماهير الجزائرية والجماهير التي ستتابع اللقاء عبر شاشات التلفاز ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت ماكس الناقل الحصري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا مجانا

تنطلق مباراة الجزائر وغينيا اليوم الأحد 7-7-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والمغرب والعراق، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة.

ويوجد العديد من القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 مجانا على نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، وسنبدأ معكم أولاً بتقديم تردد قناة تايم سبورت المفتوحة الناقلة لأمم أفريقيا مجانا على نايل سات والتي تقوم بتقديم جميع الأخبار عن المنتخبات المشاركة في البطولة وتنقل جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا.

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تردد قناة تايم سبورت الناقلة لأمم أفريقيا مصر مجانا نايل سات

تردد قناة تايم سبورت المفتوحة التي تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا مصر 2019 على نايل سات – 11449 معدل الترميز 27500، فيما سيكون تردد قناة تايم سبورت time sport الأرضى UHF 32.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا مباشر مجانا

إليكم قائمة بأهم القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 مجانا، وهي نفس القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا اليوم مجانا على هوت بيرد وعرب سات وبعض الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة التشاد

القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

قناة بين سبورت الفرنسية

قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية Astra 19E – 11538 V 27500

تردد قناة ديكال بلوس

DECALE + Astra 19E – 12012 V 29500

تردد قناة اورتيم ORTM

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

تردد قناة اورتب ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا

EuroSport 2 France Astra 19.2°E-12581 V 22000

تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا

Canal + Sport France Astra 19E – 11856 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2

EuroSport2 Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

تردد قناة Eurosport 2

Deutschland Astra 19E – 12721 H 23500

تردد قناة سبورت بلوس SPORT +

Astra 19E – 12402 V 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى

Eurosport 2 HD Hotbird 13°E-11258 H 27500

تردد قناة يورو سبورت 2 بول

EuroSport 2 Pol Hotbird 13°E -11240 V 27500

تردد قناة اورانج سبورت بول

Orange Sport Pol Houtbird 13E – 10796 V 27500

تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA