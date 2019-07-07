انت الان تتابع مورينيو يرفض عرضا صينيا بنحو 100 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرتغالي جوزيه مورينيو

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفضا عرضا بقيمة 100 مليون يورو للتدريب في الدوري الصيني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن مورينيو رفض عرضا سخيا من قوانجتشو ايفرجراند الصيني.

Advertisements

وأشارت "سكاي" إلى أن قوانجتشو عرض على مورينيو 28 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد وهو العرض الذي كان سيصبح بموجبه أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم.

ويرغب مورينيو في مواصلة التدريب في أوروبا بعدما تولى تدريب بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الأوروبي مرة واحدة بجانب العديد من الألقاب في الدوريات المحلية المختلفة.