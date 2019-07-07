شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سوكر سمارت في أولى وديات معسكر إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة والنصف مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة أولى مبارياته الودية في معسكر إسبانيا أمام فريق «سوكر سمارت» الإسباني على ملعب لافينكا الذي تقام عليه تدريبات الفريق .
ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي إلى تجهيز اللاعبين من خلال مباريات ودية متدرجة المستوى، حيث يلعب فريق سوكر سمارت بدوري القسم الثالث بإسبانيا.
ومن المقرر أن يشهد معسكر الفريق إقامة وديتين أخريين يومي 11 و15 يوليو، لتجهيز جميع اللاعبين لاستئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.
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