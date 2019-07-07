شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب المغرب تغادر مصر بعد خروجها من بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت القاهرة، اليوم الأحد، بعثة المنتخب المغربي عائدة إلى المملكة المغربية بعد خروجها من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

ضمت البعثة 28 لاعبًا وإداريًا وأنهت إجراءات سفرها على رحلة الخطوط المغربية المتجهة إلى كازابلانكا، والتي تأخر إقلاعها أكثر من ساعة ونصف الساعة.

وكانت المغرب مرشحة للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لكنها خرجت من دور الـ16 في مفاجأة كبيرة بعد هزيمتها بضربات الترجيح أمام منتخب بنين، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.