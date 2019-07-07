شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزير الرياضة الإيفواري إلى القاهرة لمؤازرة منتخب بلاده في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، باولين كلود دانو، وزير الرياضة الإيفواري، قادمًا من فرنسا، في زيارة لمصر لمؤازرة منتخب بلاده في منافسات النسخة الـ 32 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي.

ويلتقى منتخب كوت ديفوار، مساء غدًا الاثنين، مع منتخب مالي على ستاد السويس، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب كوت ديفوار لدور الستة عشر بعد أن احتل المركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.