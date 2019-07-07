بوجبا على رأس قائمة مانشستر يونايتد للتحضير للموسم الجديد

أعلن أوله جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن قائمة فريقه التي ستسافر لخوض الموسم التحضيري للموسم الجديد.

ويخوض مانشستر يونايتد موسمه التحضيري للموسم الجديد 2019-2020 في أستراليا.

وجاء النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق على رأس القائمة المسافرة لأستراليا وسط تقارير رحيله عن الفريق.

وشهدت القائمة انضمام آرون وان بيساكا المنضم حديثاً للفريق من فريق كريستال بالاس.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد المشاركة في الموسم التحضيري كالآتي:

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حراسة المرمى: دي خيا، جرانت، بيريرا، سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: بايلي، دالوت، جونز، ليندلوف، روخو، شو، سمولينج، توانزيبي، وان بيساكا، آشلي يونج.

خط الوسط: أندرياس بيريرا، تشونج، جارنير، جوميز، جيمز، لينجارد، ماتيتش، مكتوميناي، بوجبا، ماتا.

خط الهجوم: جرينوود، لوكاكو، مارسيال، راشفورد.