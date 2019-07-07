ليستر سيتي يرفض التساهل مع اليونايتد في صفقة ماجواير

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي ليستر سيتي، يرفض التساهل مع مانشستر يونايتد في صفقة المدافع الإنجليزي هاري ماجواير.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ليستر سيتي يصر على تقاضي 85 مليون إسترليني، من أجل الاستغناء عن خدمات ماجواير.

ورغم أن مانشستر سيتي انسحب من الصفقة، إلا أن ليستر يرفض تقديم أي خصم للشياطين الحمر على قيمة الصفقة.

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ورفض ليستر مؤخرًا عرض مانشستر يونايتد الذي بلغ 70 مليون إسترليني، بالإضافة إلى المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو.

وسبق أن رفض الثعالب عرض مانشستر سيتي لضم ماجواير في شهر مايو/ أيار الماضي مقابل 50 مليون إسترليني، قبل أن يقرر السيتي الانسحاب من الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماجواير كان يفضل مانشستر سيتي على اليونايتد، بسبب أن الأول يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.