تقارير: جريزمان يُخبر أتليتكو بأنه سيدفع الشرط الجزائي في عقده

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، أخبر إدارة النادي بأنه سيدفع الشرط الجزائي في عقده بنفسه للرحيل عن الفريق.
وكان جريزمان قد أعلن في وقت سابق في مقطع فيديو أنه سيرحل عن أتليتكو مدريد بنهاية الموسم.
وأكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أنهم يُفاوضون جريزمان للإنضمام للبلوجرانا، إلا أن الروخيبلانكوس أصدر بياناً رسمياً يؤكد فيه عدم احترام اللاعب والبارسا له ويطلب من النجم الفرنسي الانتظام في تدريبات الفريق.
ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جريزمان أخبر إدارة فريقه بأنه سيدفع الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ مبلغ 120 مليون يورو بنفسه وأنه لن يظهر في تدريبات الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن دفع جريزمان للشرط الجزائي في عقده يُعد الطريقة القانونية الوحيدة لتفادي حضور المران مع أتليتكو مدريد.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأن جريزمان خلال الفترة القادمة سيدفع الشرط الجزائي من أجل شراء حريته والتوقيع مع النادي الذي يرغب في اللعب له.
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