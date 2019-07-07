فيدال: ميسي لا يستحق الطرد

يرى أرتورو فيدال، لاعب خط وسط تشيلي، أن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين، لم يكن يستحق البطاقة الحمراء، خلال مواجهة المنتخبين أمس السبت، بمباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا.

واصطدم ميسي مع ميديل في الدقيقة 37 من المباراة، ليُقرر ماريو دياز دي فيفار، حكم المباراة طرد الثنائي، في المباراة التي فاز بها التانجو بنتيجة (2-1).

وقال فيدال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "أعتقد أن الأرجنتين تأثرت بشدة بما حدث في مواجهتها ضد البرازيل، وتعرضت للظلم مثلنا، حيث كنا نُقيم في فندق على بُعد ساعتين من الملعب قبل مواجهة كولومبيا".

وتابع: " طرد ميسي؟ لقد أراد الحكم أن يكون أكثر أهمية من المباراة، وإلا لماذا طرد ميسي وميديل لمجرد دفعة بسيطة، وكان كل شيء واضحًا، ولم يلمس أي منهما وجه الآخر، ولم يكن هناك أي شيء خطير، والأمر لم يستوجب أبدًا البطاقة الحمراء".

واختتم: "الأرجنتين تضررت كثيرًا ضد البرازيل، وتقنية الفيديو يتم التعامل بها بشكل مختلف في أوروبا، وفي أمريكا الجنوبية عليهم أن يتعلموا".